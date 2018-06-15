Bir bayrama daha buruk girdiler - HATAY

- Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nden detay görüntüler - Suriyeli vatandaşların açıklamaları - Detay görüntülerBir bayrama daha buruk girdiler - Suriye'de yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle bir bayrama daha evlerinden uzakta giren Suriyeliler, vatanlarında bayram geçirmenin özlemini duyuyor - Suriyeli Muhammed Kaddur: - "Burada da bayram güzel geçiyor ancak ülkemdeki bayramların yerini tutmuyor. Temennim bir sonraki bayramda ülkemde savaş bitmiş olur, herkes huzur içerisinde bayramı ülkesinde geçirir"HATAY (AA) - Ülkelerinde yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, bir bayramı daha topraklarından ve akrabalarından uzakta geçirmenin hüznünü yaşıyor. Hatay 'ın Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ndeki toplam 2 bin 156 konteynırda kalan yaklaşık 8 bin 350 Suriyeli'den bazıları Ramazan Bayramı öncesi ülkelerine gitti.Geriye kalan Suriyeliler ise bir bayramı daha ülkelerinden ayrı geçirmenin burukluğunu yaşıyor.Ülkelerinde geçirdikleri bayram günlerini özlemle yad eden Suriyeliler, evlerinde hazırladıkları özel tatlıları, ziyarete gelen komşu konteynırdaki yurttaşlarına ikram ediyor. Sırasıyla devam eden ziyaretlerde Suriyeliler, birbirleriyle bayramlaşıyor.Barınma merkezinin hoparlöründen de bayram dolayısıyla aralarında mehter marşının da olduğu çeşitli müzik yayınları yapılıyor.Konaklama merkezinde kalanlardan Muhammed Kaddur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 çocuğu ve eşiyle ülkesinde savaşın başladığı yıldan bu yana Türkiye'de yaşadıklarını söyledi.
Ülkesindeki bayram sabahlarını anlatırken duygulu anlar yaşayan Kaddur, "Burada da bayram güzel geçiyor ancak ülkemdeki bayramların yerini tutmuyor. Temennim bir sonraki bayramda ülkemde savaş bitmiş olur, herkes huzur içerisinde bayramı ülkesinde geçirir. Boğazımızda her zaman düğümlenen ülkemiz oluyor. Akrabalarım orada, telefonla görüşüyoruz ancak hala orada huzur ve güven yok." dedi. Türkiye'nin Suriye halkına her zaman yardım eli uzattığını belirten Kaddur, tüm yardımseverlere teşekkür etti.Kaddur'un eşi Kerime Muhammed ise ülkesindeki bayramın yerini hiçbir şeyin dolduramayacağını söyledi.
Bayramları ailecek geçirdiklerini ancak burada yalnız olduklarını paylaşan Muhammed, "Hepsi uzağımda kaldı. Allah'tan dileğim tekrar ülkemde huzurun, mutluluğun ve sevincin olması ve oraya geri dönmek, Allah'tan başka bir şey istemem." diye konuştu. - "Suriye'de bayram kalmadı"Ahmed Cemal de Türkiye'ye Cisr - i Şuğur'dan 5 yıl önce geldiğini anlattı.Ülkesinin savaş içerisinde olduğunu ve bu yüzden ailesiyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını ifade eden Cemal, şöyle devam etti:"Suriye'de bayram kalmadı. Bayramlar yok oldu. Türkiye'de mutluyuz, burada güven içerisinde yaşıyoruz.Savaştan önce çok rahattık ülkemizde, çok güzel yaşıyorduk, aileler birlikte oluyorduk, büyüklerimize giderdik, küçüklerimiz gelirdi. Komşularımızla bayramlaşırdık ama şimdi burada küçük ailemle bayramı geçiriyoruz. İnsanın ülkesi gibisi yok. Hala 3 çocuğum Suriye'de. Ancak telefonla konuşabiliyoruz, hala yüz yüze görüşemedik."Muhasen Amudi ise 7 yıl boyunca ülkesinden uzak bayram geçirmek zorunda kaldıklarını aktardı.Suriye'de artık yaşanabilecek bir ortam olmadığını aktaran Amudi, "Bayram geldiği zaman yemekler pişirilirdi, kebabından tatlısına kadar her şeyimiz hazır olurdu. Akrabalarımız, çocuklarımız gelirdi. Sabahtan akşama kadar bayramlaşmaya gelenlerden evimiz boş durmazdı. Hep bir arada olurduk, kalbimizde mutluluk, sevinç vardı şimdi artık sevincimiz kalbimizden gitti. Burada güvendeyiz ama içimizde sevincimiz kalmadı." dedi. Amudi, tekrar ülkelerine dönüp mutlu ve huzurlu bayramları yaşamak istediklerini sözlerine ekledi.