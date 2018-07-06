Bir bavul sahte dolar ele geçirildi İzle



- Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 228 bin sahte dolar ele geçirildi. Olay Tekirdağ-Malkara yolu İncecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yaklaşık 3 aydır devam eden teknik ve fiziki takip sonucu piyasaya yüksek miktarda dolar sürüleceği belirlendi. Bir bavul sahte dolar yakalandı İl Jandarma ekipleri tarafından devam eden teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 228 bin sahte Dolar ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö (49), E.D(34), C.K(30) ve H.A (35) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan sahte dolar olayında kullanılan araca el konuldu.

