Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Bir bavul sahte dolar ele geçirildi İzle

Bir bavul sahte dolar ele geçirildi İzle

Operasyonda ele geçirilen sahte dolarlardan görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Akalan Dolar 


- Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 228 bin sahte dolar ele geçirildi. Olay Tekirdağ-Malkara yolu İncecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yaklaşık 3 aydır devam eden teknik ve fiziki takip sonucu piyasaya yüksek miktarda dolar sürüleceği belirlendi. Bir bavul sahte dolar yakalandı İl Jandarma ekipleri tarafından devam eden teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 228 bin sahte Dolar ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö (49), E.D(34), C.K(30) ve H.A (35) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan sahte dolar olayında kullanılan araca el konuldu.
İlgili Foto Galeriler
Bodrum'da Korkutan YangınBodrum'da Korkutan Yangın
Dominikte Öldürülen Kameramana Acı VedaDominikte Öldürülen Kameramana Acı Veda
Minik Eylül Son Yolculuğuna UğurlandıMinik Eylül Son Yolculuğuna Uğurlandı
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı