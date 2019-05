-kızdan ve babadan detaylar

( DENİZLİ - ÖZEL) Bir babanın en acı feryadı: "Eğer cihaz takılmazsa 3-4 aylık ömrü kaldı"- 13 yaşındaki Elif Nur’un 4 ay ömrü kaldığı öne süren baba, yardım bekliyor- İnşaat işçisi baba: “Kızımı kurtarsınlar böbreğimi vermeye razıyım!” DENİZLİ



- Denizli’de bir buçuk yıl önce hidrosefali tanısı konulan 13 yaşındaki kızın ailesi yardım bekliyor. Kızının beynindeki suyun dışarı atılması için gerekli olan cihazı alamadığını, hastane ve iğne masraflarını karşılayamadığını belirten baba, cihazın takılmaması durumunda kızının 3-4 aylık ömrü kaldığını öne sürdü. Kızını kurtarmak isteyen baba, “Kızımı kurtarın, böbreğimi vermeye razıyım” dedi.

Denizli’de inşaat işçisi olarak çalışan Mustafa Gedik (47), yaklaşık 1 buçuk yıl önce beyninde sıvı biriken ve Hidrosefali tanısı konulan 7. sınıf öğrencisi kızı Elif Nur Gedik (13) için yardım bekliyor. Hastalık tanısı konulduktan sonra zamanla duyma, yürüme ve konuşma yetilerini kaybeden Elif Nur’un hastalığı her geçen gün ilerliyor. Sıvıların etkisini en aza indirmek için haftalık olarak yapılan iğneler de hastalığa engel olmuyor, aile ise bu iğnelerin masrafını karşılayamadığını belirtiyor. Baba Gedik, 3-4 aylık hayatı kaldığını söylediği kızının kurtulması için, beyindeki sıvıları atmaya yarayan ‘Beyin Şantı’nın takılması gerektiğini ancak bu şantın ve yapılacak ameliyatların masrafını karşılayamayacağını söylüyor. “Hiç maddi durumum kalmadı, böbreğimi vermeye razıyım” Şantın alınması için maddi durumunun kalmadığını aktaran Gedik, “Beyninde sıvı var. Bu sıvı beynini sıkıştırıp yürümesini, konuşmasını duymasını engellemiş. Acilen İsviçre’den beyindeki fazla sıvıyı dışarı atmaya yarayan beyin şantı isimli bir aletin gelmesi gerekiyor. Beyne takılıp, beynindeki sıvıyı o alet ile almamız lazım. Bunun devlet tamamını karşılamıyor, yarısını benim, yarısını devletin karşılaması gerekiyor. Benim de maddi durumum hiç kalmadı. Haftalık iğnesi var 860 lira. Ayrıca ameliyat masrafı hastane masrafını karşılayacak kişiye seve seve böbreğimi vermeye razıyım” dedi.

“Tanı konuldu, şantın takılması gerek” Kızını yurt genelindeki çeşitli hastanelere götürdüğünü belirtene Gedik, bu hastanelerde hidrosefali tanısı konulduğunu ifade ederek, “Hastalık öncesi çok iyiydi. Yavaş yavaş yürümemeye, konuşmamaya, duymamaya başladı.

Marmara, Akdeniz ve Cerrahpaşa Üniversitelerindeki hastanelere götürdüğümde çocuğun beynindeki sıvının arttığını söylediler. Hidrosefali tanısı konuldu. Şu an acilen o aletin çocuğun beynine takılması gerekiyor” diye konuştu.

“Takılmazsa 3-4 aylık ömrü kaldı” Gedik, şantın takılmaması durumunda kızının 3-4 aylık ömrü kaldığını öne sürerek, “Bende eski futbolcuyum. Karabükspor ve Zonguldakpor’da oynadım, menisküs hastalığımdan dolayı futbol hayatım bitti. Denizlispor’dan yardım bekliyorum. Denizli halkımızdan yardım amaçlı değil de haftalık iğnelerinin karşılanmasını istiyorum, para istemiyorum. Böbreğimi alsınlar. Şu an çalışamıyorum, çocuk yürüyemiyor sürekli sırtımda. Eğer bu alet takılmazsa en fazla 3, 4 ay ömrü kaldı. Evladımın kurtulması için böbreğimi vermeye seve seve razıyım. Doktorlar bu alet takılırsa nasıl yavaş yavaş kötüleştiyse takıldıktan sonra da aynı şekilde iyileşmeye başlayacağını söylediler. Eskisi gibi olacak. İyileşme şansı yüzde 100 diyor doktorlar” şeklinde konuştu.

