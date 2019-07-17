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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bir babadan daha, oğlunun peşini bırakmayan FETÖ imamına dayak Haberi

Bir babadan daha, oğlunun peşini bırakmayan FETÖ imamına dayak Haberi

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Ankara'da bir babanın oğlunun peşini bırakmayan FETÖ imamını döverek polise teslim ettiği olayın bir benzerinin de İstanbul'da yaşandığı ortaya çıktı İSTANBUL

Meydan Dayağı Akalan Toplantı İtiraf Suç Duyurusu 


- İstanbul'da bir baba, FETÖ/PDY'den kopmak isteyen oğlunun peşini bırakmayan örgütün hücre yapılanmasında sözde ‘mahrem imam’ olarak yer alan bir hücre üyesini döverek evden uzaklaştırdığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir baba, Hava Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli üsteğmen oğlunun peşini bırakmayan FETÖ mahrem imamına meydan dayağı çektiği ortaya çıkmış, ardından oğlunu Ankara Adliyesi’ne götürerek “Oğlumu örgütten kurtarın, imam peşini bırakmıyor” diyerek suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara’da yaşanan olayın bir benzerinin İstanbul’da yaşandığı belirlendi. Geçtiğimiz günlerde 'ankesör' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 askerden 11' i itirafçı oldu. Emniyetteki sorgularında çarpıcı bilgiler aktaran itirafçıların, örgütün asker imamları ile ilgili bilgi paylaştı. - “Babam örgüt imamını döverek kovaladı” Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinden faydalanan astsubay B.Ü., FETÖ yapılanması içinden ayrılmak istediğini, ancak baskı görüp, ‘himmet’ adı altında zorla para istendiğini anlattı. FETÖ itirafçısı B.Ü., "Örgütten ayrılmak istedim, arayanların telefonlarına çıkmadım. Tehdit ederek görüşmek istediler. Kabul etmedim, aradıklarında telefonlarına çıkmadım. Bu kez babama ulaşmışlar. Babama giderek ‘oğlunu biz asker yaptık, bizden ayrılamaz’ diye tehdit etmişler. Himmet vereceksiniz deyince babam kod adı ‘Emrah’ olan örgüt imamını döverek evden kovalamış - FETÖ’cü olduğuna ihtimal vermediği 2 arkadaşıyla örgüt evinde karşılaşınca Aynı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan bir başka itirafçının ifadelerinde ise çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren astsubay A.İ. adlı örgüt üyesi ise, polisteki ifadesinde öğrenim gördüğü yıllarda bu örgütten ayrılmak istediğini ancak başaramadığını anlattı. A.İ., “Üniversite yıllarında cemaatin baskılarından bıktım. Onlardan ayrılmak istedim. Ama onlar zorla sohbet toplantılarına çağırıyorlardı. Kendi aralarında bir gurup oluşturacaklarını ifade edip beni de aralarında görmek istediler. Ben o gruba girmek istemedim. Bu kez ben tek kalmıştım. Bana ‘bize iki isim ver’ dediler, onlarla gurup kuralım senin için dediler. Cemaatçi olmadıklarını adım gibi emin olduğumu sandığım 2 kişinin ismini verdim, gurup oluşmasın dedim. Fakat verdiğim isimler ile cemaat evinde karşılaşınca şaşkına döndüm. Onlar da FETÖ’cü çıktı” dedi.

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