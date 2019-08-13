Bir aşk hikayesi 'engelleri' ortadan kaldırdı İzle

-Elazığ Belediyesi Halk Oyunları Grubu'nun gösterisi

-Damat ile gelinin alkışlar eşliğinde sahneye davet edilmeleri

-Damat ile gelinin salondan çıkışı ve makam aracına binmeleri

-Damat ile gelinden açıklama

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) Bir aşk hikayesi "engelleri" ortadan kaldırdı - Bedensel engelli Tuğba ile Erhan'ın 4 yıl önce başlayan aşk hikayesi düğünle taçlandı - İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Erhan Naynal, sevdiği 27 yaşındaki bedensel engelli Tuğçe Çolak için iş yerini kapatıp Elazığ'a yerleşti, düzenlenen düğün töreniyle de hayaline kavuştu - Başkandan aşıklara jest, makam aracını gelin arabası olarak süsletip düğüne gönderdi ELAZIĞ



- İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Erhan Naynal, aşık olduğu 27 yaşındaki bedensel engelli Tuğçe Çolak'la evlenmek için iş yerini kapatıp Elazığ'a yerleşti, düzenlenen düğün töreniyle de hayaline kavuştu. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da jest yaparak süslettiği makam aracını gelin arabası olarak gönderdi. Mobilyacılık sektöründe iş yeri işleten Erhan Naynal (30) ile doğuştan bedensel engelli Tuğçe Çolak (27), 4 yıl önce ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştı. Sürekli görüşmeye başlayan ikili birbirine aşık olup evlenmeye karar verdi. İlk etapta ailesinin evliliklerine karşı çıkan ardından kabul eden damat Erhan Naynal, sevdiği kadın için İstanbul’da kendi işlettiği mobilya dükkanını bırakarak Elazığ’a yerleşti. Birbirine aşık olan çift, ailelerin izniyle evlenme kararı aldı. Çift için Kültür Park Mamurat’ül Aziz salonunda düğün töreni düzenlendi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen düğün töreni Elazığ Belediyesi Halk Oyunları Grubu'nun yöresel Çayda Çıra oyunuyla başladı, sahneye davet edilen çiftin oynaması ile sürdü. Mutlu günlerinde doyasıya eğlenen çiftin gelin arabası ise Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçimden sonra makam aracı olarak kullandığı otomobili oldu. “Eşim bir çok kişiden daha sağlıklı ve akıllıdır" Sevdiği kadın için İstanbul’dan gelerek Elazığ’a yerleştiğini belirten Damat Erhan Naynal (30), “Mutluluğumuzu paylaştıkları ve yardımları için bütün Elazığ halkına çok teşekkür ediyoruz. Eşimle 4 sene önce bir ortak arkadaşımız vesilesiyle tanıştık. O zamandan beri devam ediyordu. Bu sene de mutluluğa bağlayalım dedik. Bazı sıkıntılardan dolayı benim babam gelmedi. Ancak genelde bizim ailemiz buradadır. Ben bir engel görmüyorum. Kendisi bir çok kişiden daha sağlıklı ve akıllıdır. Tercihimin en doğu karar olduğunu düşünüyorum. Bana bir şey olmadığı sürece ömrümün sonuna kadar taşıyacağımı her defasında belirttim. Bu yola bu şekilde başladık ve bu şekilde bitireceğimize inanıyorum"dedi.

İstanbul’da mobilya dükkanı olduğunu ancak Elazığ'a yerleştiği için iş yerini kapatmak zorunda kaldığını da anımsatan Neynal, düğünden sonra iş bakacağını kaydetti.

"Ailem eşimi tanıyınca güvendi" Çok mutlu olduğunu dile getiren Tuğçe Çolak ise, “Tanışmamız dört yıl öncesine dayanıyor. Evlilikte, sadakat ve güven önemlidir. Evleneceğin kişi dağ gibi görmek ve yaslandığın zaman yıkılmayacağını bilmek çok önemlidir. Ben o dağı bulduğuma inanıyorum. Darısı tüm bekarların başına. Ailem, ilk etapta bir ikilemde kaldılar. Ancak daha sonra eşimi tanıdıktan sonra onlar da güvendiler” diye konuştu.



