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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Bir annenin en zor anı...Üvey kardeşi tarafından öldürülen şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Bir annenin en zor anı...Üvey kardeşi tarafından öldürülen şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Caminin genel görüntüsü

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Pompalı Tüfek 

-Annenin tabuta sarılışı
-Cenaze namazı
-Tabutun taşınması
-ölen şahsın fotoğrafı

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Karabağlar ilçesinde, üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle berber koltuğunda vurularak öldürülen Ali Ekber Aslan toprağa verildi.
Cenazede acılı anne Raziye Turgut sinir krizleri geçirdi.Karabağlar ilçesi Eski İzmir Caddesi’nde, tıraş olmak için girdiği berber dükkanında üvey kardeşi Yusuf Kerim S. tarafından pompalı tüfekle vurulan Ali Ekber Aslan (40), ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.Aslan, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Anne sinir krizleri geçirdiAli Ekber Aslan için Limontepe Ömerül Faruk Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazede acılı anne Raziye Turgut, oğlunun tabutu başında sinir krizi geçirdi. Acılı anneyi yakınları teselli etti. Cenazede Aslan'ın yakınları da gözyaşlarını tutamadı.Ali Ekber Aslan’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla Kuşçular Mezarlığı’na defnedildi.Öte yandan, gözaltındaki Yusuf Kerim S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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