Bir anda yere düştü, böbrek ağrısı çekiyor sanılan adam başından vuruldu... O anlar güvenlik kamerasında Haberi

-babası ve kardeşinin kaldırmaya çalışması, vatandaşların olay yerine gitmeleri,

-112 ambulanslarından detay, acil servis önünden görüntüler, polis ekipleri, detaylar



( GAZİANTEP )- Hastanede çekilen röntgende kafası tasında mermi çekirdeği görülen Ahmet Bozgeyik yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor- Ahmet Bozgeyik'in yere yığılma görüntüleri güvenlik kameralarına da yansıdı GAZİANTEP



- Gaziantep'te yolda yürürken aniden yere yığılan bir kişinin böbrek sancısı zannedilerek kaldırıldığı kaldırıldığı hastanede, başından maganda kurşunu ile vurulduğu ortaya çıktı. Çekilen röntgende mermi çekirdeği görülen şahıs yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Güneşy Mahallesinde hanımı ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan 32 yaşındaki Ahmet Bozdoğan, babası Mehmet ve kardeşi Tuncay ile birlikte bayram ziyaretleri için markete alış veriş etmek için evden çıktı. Barak Mahallesinde babası ve kardeşi ile birlikte yürüyen Ahmet Bozgeyik, markete geldikleri esnada ayağı tökezleyerek yere yığıldı. Yüzüstü yere düşen Bozgeyik, babası ve kardeşi tarafından ayağa kaldırılmaya çalışıldı. Böbrek taşı nedeniyle daha önce şiddetli ağrılar çeken Ahmet Bozgeyik'in yine sancıları nedeniyle yere yığıldığını tahmin eden baba Mehmet ve kardeşi Tuncay, çabalarına rağmen Ahmet Bozgeyik'i ayağa kaldıramadı. Oğlunun kafasındaki kanamayı fark eden baba Mehmet Bozgeyik, 112 sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Bozgeyik, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından Bozgeyik'in kafa tasından çekilen röntgende mermi çekirdeği görüldü.

Yere yığılma anı güvenlik kameralarına yansıdı Bozgeyik'in yere yığılma anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şahsın kafasından maganda kurşunu ile vurulduğu ortaya çıkması üzerine savcılık soruşturma başlattı. İnceleme başlatan polis, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, olayın henüz belirlenemeyen fail yada faillerin peşine düştü. Babası ve kardeşi ile birlikte kardeşi Tuncay'ın nişanlısına bayram ziyaretine gideceği belirtilen Ahmet Bozgeyik'in nişan evi için çikolata ile meyve almak için markete gittiği öğrenildi. Yoğun bakımdaki Bozgeyik'in hastane yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor. (SD-

