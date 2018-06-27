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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bir anda dumanların yükseldiği ev alev alev yandı

Bir anda dumanların yükseldiği ev alev alev yandı

Yanan evden görüntüler

Bild Irak Trol 

-Yangının söndürme çalışmaları

( KOCAELİ - HD)- Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü KOCAELİ

- Kocaeli’nin Karatepe ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alev alev yanan ev kullanılamaz hele geldi. Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Adalet Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osman Ergin’e ait olduğu öğrenilen evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanların yerini alevlere bıraktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, büyük bir kısmı yanan evde çıkan yanığını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın arından alevleri, kontrol altına alan ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (MK
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