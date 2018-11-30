Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
'Bir anda demirler kaydı, ben demirlere tutundum' - KOCAELİ

'Bir anda demirler kaydı, ben demirlere tutundum' - KOCAELİ

"Bir anda demirler kaydı, ben demirlere tutundum" - KOCAELİ - Taziyeden detay görüntüler - İşçi Mustafa Canpolat ile röportaj - Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasında demirlere tutunarak düşmekten kurtulan ve olayda yaşamını yitiren işçi Sıddık Canpolat'ın kardeşi Mustafa Canpolat, o an yaşadıklarını anlattı - İşçi Mustafa Canpolat: - "Bir anda demirler kaydı ben demirlere tutundum. Havada kaldım hemen kendimi çektim. Döndüm kimse yoktu. Ali'ye 'Sıddık nerede?' dedim. Dedi ki 'Sıddık düştü.' Dedim Ali, 'Kendini aşağıya at belki Sıddık'ı yakalarsın.' Dedi ki 'Sıddık gitti.'"KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasında hayatını kaybeden Sıddık Canpolat'ın kardeşi Mustafa Canpolat, "Bir anda demirler kaydı ben demirlere tutundum. Havada kaldım hemen kendimi çektim. Döndüm kimse yoktu." dedi.
Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, demirci arkadaşıyla üst kademede çalıştıklarını belirterek, ağabeyi Sıddık Canpolat'ın ise kendisinin aşağı kısmında iş yaptığını söyledi.

Çalışırken bir anda çıtırtı duyduğunu anlatan Canpolat, "Bir anda demirler kaydı ben demirlere tutundum. Havada kaldım hemen kendimi çektim. Döndüm kimse yoktu. Ali'ye 'Sıddık nerede?' dedim. Dedi ki 'Sıddık düştü.' Dedim Ali, 'Kendini aşağıya at belki Sıddık'ı yakalarsın.' Dedi ki 'Sıddık gitti.' Ne diyeceğim? Ben kimin yakasını tutacağım. Kimi suçlayacağım. Bilmiyorum." ifadesini kullandı. - "Araştırsınlar devletimiz büyüktür"Canpolat, kendisinin şantiyede 4, ağabeyi Sıddık'ın da 6 - 7 aydır çalıştığını belirterek, "Biz demirciydik 2 de betoncu kardeşimiz vardı. Onlar da o taraftaydı. Daha sonra biz arkadaşlarımızla aşağıya indik. İhmal var, kimseyi suçlamıyorum araştırsınlar baksın. Kimse zorla kardeşimi kolundan tutup aşağıya atmadı. Takdiriilahi olan olmuş, ihmal var ama ne ihmal var bilmiyoruz. Araştırsınlar devletimiz büyüktür, biliyordur." diye konuştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli - Gebze kesiminde önceki gün viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetmiş, Kani Öztürk (40) ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

İş Kazası Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
Düdüklü tencere genç kadının suratına patladı!Düdüklü tencere genç kadının suratına patladı!
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı