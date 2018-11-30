'Bir anda demirler kaydı, ben demirlere tutundum' - KOCAELİ
"Bir anda demirler kaydı, ben demirlere tutundum" - KOCAELİ - Taziyeden detay görüntüler - İşçi Mustafa Canpolat ile röportaj - Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasında demirlere tutunarak düşmekten kurtulan ve olayda yaşamını yitiren işçi Sıddık Canpolat'ın kardeşi Mustafa Canpolat, o an yaşadıklarını anlattı - İşçi Mustafa Canpolat: - "Bir anda demirler kaydı ben demirlere tutundum. Havada kaldım hemen kendimi çektim. Döndüm kimse yoktu. Ali'ye 'Sıddık nerede?' dedim. Dedi ki 'Sıddık düştü.' Dedim Ali, 'Kendini aşağıya at belki Sıddık'ı yakalarsın.' Dedi ki 'Sıddık gitti.'"KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasında hayatını kaybeden Sıddık Canpolat'ın kardeşi Mustafa Canpolat, "Bir anda demirler kaydı ben demirlere tutundum. Havada kaldım hemen kendimi çektim. Döndüm kimse yoktu." dedi. Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, demirci arkadaşıyla üst kademede çalıştıklarını belirterek, ağabeyi Sıddık Canpolat'ın ise kendisinin aşağı kısmında iş yaptığını söyledi.
Çalışırken bir anda çıtırtı duyduğunu anlatan Canpolat, "Bir anda demirler kaydı ben demirlere tutundum. Havada kaldım hemen kendimi çektim. Döndüm kimse yoktu. Ali'ye 'Sıddık nerede?' dedim. Dedi ki 'Sıddık düştü.' Dedim Ali, 'Kendini aşağıya at belki Sıddık'ı yakalarsın.' Dedi ki 'Sıddık gitti.' Ne diyeceğim? Ben kimin yakasını tutacağım. Kimi suçlayacağım. Bilmiyorum." ifadesini kullandı. - "Araştırsınlar devletimiz büyüktür"Canpolat, kendisinin şantiyede 4, ağabeyi Sıddık'ın da 6 - 7 aydır çalıştığını belirterek, "Biz demirciydik 2 de betoncu kardeşimiz vardı. Onlar da o taraftaydı. Daha sonra biz arkadaşlarımızla aşağıya indik. İhmal var, kimseyi suçlamıyorum araştırsınlar baksın. Kimse zorla kardeşimi kolundan tutup aşağıya atmadı. Takdiriilahi olan olmuş, ihmal var ama ne ihmal var bilmiyoruz. Araştırsınlar devletimiz büyüktür, biliyordur." diye konuştu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli - Gebze kesiminde önceki gün viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetmiş, Kani Öztürk (40) ise yaralı olarak kurtarılmıştı.