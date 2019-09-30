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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bir anahtardan yola çıkan ekipler bir ton uyuşturucu buldu

Bir anahtardan yola çıkan ekipler bir ton uyuşturucu buldu

-Emniyetten görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Terör Örgütü 

--Sergilenen uyuşturuculardan görüntü

( İZMİR ) -- Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: Terör bağlantıları da var İZMİR

- İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde iki şahıstan şüphelenen ekipler, yaşanan kovalamacanın ardından bir şahıstan düşen anahtardan yola çıkarak minibüs içinde bulunan yaklaşık bir ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonun detaylarından ise terör bağlantıları çıktı. Olay dün gece İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde meydana geldi. Yaya olan iki şahıstan şüphelenen Güzelbahçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısları durdurarak risk analizi yöntemiyle detaylı bir araştırma yaptı. Sorgulama sırasında şahıslardan biri olay yerinden koşarak kaçmaya başlamasıyla kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından şahıs yakalanırken, kovalamaca da kaçan şahsın üzerinden düşen minibüs anahtarını bulan ekipler çevrede aracı aramaya koyuldu. Aracı bulmak için bölgeyi tarayan ekipler, 35 KZ 245 plakalı minibüsü park halinde buldu. Minibüste yapılan aramada yaklaşık bir ton skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Paketlenmiş halde minibüse yüklenen yaklaşık bir ton uyuşturucu maddesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne götürüldü. Terör bağlantısı var Biri sorgulama sırasında diğeri ise yaşanan kovalamaca gözaltına alınan iki şahsın, uyuşturucu ticaretlerinden kayıtları olduğu öğrenildi. İki şahsın terör örgütü PKK ile de bağlantısı olduğunun altı çizildi. Şahısların emniyetteki sorguları sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan, park halindeki minibüsün içinde ele geçirilen yaklaşık bir ton skunk, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde sergilendi. (TT-HG-
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