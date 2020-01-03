Binlerce Sarıkamışlı kar altında 90 bin şehit için meşaleler ile yürüdüler

--Merkez Cami'den genel ve detaylar

--Mevlid programından detaylar

--Kalabalıktan genel ve detaylar

--Toplanma alanı ve Mehteran takımından detaylar

-- Röportajlar

-- Yürüyüşün başlaması

-- Yürüyüşten genel detaylar

-- Yürüyüşün sonlanması



( KARS )- 10 bin kişi Sarıkamış şehitlerini andı KARS



- Sarıkamış’ta yaklaşık 10 binlerce kişi ellerinde meşalelerle kar yağışı altında yürüyerek Allahuekber Dağları’nda şehit düşen 90 bin Mehmetçiği andı. Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan 90 bin asker için 7’den 70’e kar yağışı altında Türk Bayrakları ve meşale yakarak Şehitlik Anıtına yürüdü. Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda 10 bin kişi soğuk havaya ve kar yağışına aldırış çoluk-çocuk, yaşlı genç dedeleri için 3 kilometre yol kat etti. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, dosta düşmana karşı bu bayrağın hiçbir zaman inmeyeceğini ve burada bu duyguyu yaşamak için Sarıkamış’a geldiklerini ifade ederek, 105 yıl önce vatan toprakları için şehit olan binlerce Mehmetçiğin yaşadıklarını bir gün bile olsa hissetmenin mutluluğunu ve hüznünü yaşadıklarını belirttiler. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanarak kortej eşliğinde başlayan yürüyüşle yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan şehitlik anıtında buluştu. Şehitler Anıtı önüne kadar meşalelerle yürüyen kalabalık, burada şehitler anısına dua etti. Yukarı Sarıkamış Şehitliğinde ‘Ruhunuz Şad Olsun’ adlı yazının protokol üyeleri tarafından yakılmasıyla yürüyüş sona erdi. Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliklerinin 105. Yıldönümünde düzenlenen Meşaleli Yürüyüş programına Sarıkamış Kaymakamı Recep Koçal, Belediye Başkanı Harun Hayali, Kars Valisinin Eşi Meral Öksüz, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, daire ve kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.





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