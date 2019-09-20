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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
- Binlerce plastik şişeden devasa hayvanlar yaptılar - Endonezya’da okyanuslar için anlamlı bir sergi açıldı

- Binlerce plastik şişeden devasa hayvanlar yaptılar - Endonezya’da okyanuslar için anlamlı bir sergi açıldı

sergiden görüntüler

( JAKARTA ) - Binlerce plastik şişeden devasa hayvanlar yaptılar- Endonezya’da okyanuslar için anlamlı bir sergi açıldı JAKARTA

Köpek Balığı Farkındalık Okyanus Ziyaretçiler Deniz Canlıları 


- Endonezya’da bir deniz parkı, okyanuslara atılan plastik atıklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla plastik şişelerden yapılan deniz canlılarının yer aldığı sergi düzenledi.
Başkent Jakarta’da bulunan Deniz Dünyası isimli bir tema park, anlamlı bir sergiyi ziyaretçileri ile buluşturdu. Okyanuslara atılan plastik şişelerin zararları konusunda farkındalık oluşturmak için sergide binlerce plastik şişeden çeşitli deniz canlıları tasarlandı. Plastik şişelerin çoğunu parkı ziyaret eden vatandaşların attığı atıklardan topladıklarını, parka günde ortalama 3 bin plastik şişe atıldığını belirten park yetkilileri, devasa bir deniz atı için 3 bin 600, köpek balığı için 4 bin ve aynı büyüklüklerde bir deniz anası için ise 7 bin 800 plastik şişe kullandıklarını dile getirdiler.
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