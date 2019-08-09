- Binlerce Pakistanlı, Hindistan’ı Protesto Etti - “Keşmir Pakistan Olacak”



- Hindistan’ın Keşmir’in özerkliğini kaldırma kararına tepki gösteren binlerce Pakistanlı, Karaçi sokaklarında protesto gösterisi düzenledi.

Pakistan’da Cemaati İslami Partisi (JI) destekçileri, bugün sokaklara çıkarak Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özerkliğini kaldırması protesto edildi. Pakistan Hükümeti, Hindistan’ın Keşmir politikalarını kınarken göstericiler de başkent İslamabad ve Karaçi sokaklarında protesto gösterileri aracılığıyla tepkilerini gösterdi. İslamabad sokaklarında yürüyen Cemaati İslami Partisi destekçileri, Hindistan karşıtı sloganlar attı. Ellerindeki pankartlar aracılığıyla Hindistan’ı zalimlikle suçlayan protestocular, Pakistan yetkililerine komşu ülke ile diplomatik ilişkileri askıya alınması çağrısında bulundu. Protestocular ayrıca, uluslararası toplumu Keşmir'deki kadınlara yönelik işlendiği iddia edilen saldırılara müdahale etmeye çağırdı. “Keşmir Pakistan olacak” Protestoya katılanlar, Keşmir için sloganlar yazılı afişler ve Hint Ordusu tarafından işlenen vahşet gösteren fotoğraflar tutarken “Keşmir Pakistan olacak” tarzında sloganlar attı. Pazartesi günü Yeni Delhi hükümeti, Hindistan’a bağlı olan Cammu Keşmir’e belirli bir otonomi sağlayan ve iç işlerinde özerkliğini garanti alan yasayı yürürlükten kaldırmıştı. Bununla yetinmeyen Hindistan hükümeti, bölgedeki tüm iletişimi kesmiş, eğitime ara vermiş ve sokaklara çok sayıda asker yığmıştı.

