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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Binlerce öğrenci dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'la Gençlik Marşı'nı seslendirdi Haberi

Binlerce öğrenci dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'la Gençlik Marşı'nı seslendirdi Haberi

- Gençlik Marşı'nın seslendirilmesi

( ANKARA ) - ANKARA

Lise Öğrencisi Yıldızlı Lise Öğrenci Toryum Forma 


- Milli Mücadele’nin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Congresium Ankara oditoryumunu dolduran 3 bin lise öğrencisi, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, Ankara Devlet Opera ve Balesi Gençlik korosu ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gençlik Orkestrası eşliğinde tarihe geçecek “Gençlik Marşı” performansına imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ankara Devlet Opera ve Balesi ile TRT, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde, tam 100 yıl önce yakılan Milli Mücadele ateşinin coşkusunu günümüze taşımak için bir araya geldi. Congresium Ankara oditoryumunu dolduran 3 bini aşkın lise öğrencisi, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'la birlikte Ankara Devlet Opera ve Balesi Gençlik korosu ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gençlik Orkestrası eşliğinde tarihe geçecek bir performansı gerçekleştirdi. Marşı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan seslendirirken, sahnede Şef Burak Tüzün yönetimindeki Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gençlik Orkestrası ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Gençlik Korosu eşlik etti. Ay yıldızlı tişörtleri ve ellerinde Türk bayraklarıyla 3 bini aşkın lise öğrencisi hep bir ağızdan Gençlik Marşı eşliğinde dev oditoryumu adeta titretti. (EK-
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