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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Binlerce motosikletliden 15 Temmuz Köprüsü’nde Cumhuriyet kutlaması

Binlerce motosikletliden 15 Temmuz Köprüsü’nde Cumhuriyet kutlaması

drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

Klasik Otomobil Irak 


- Binlerce motosikletli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 15 Temmuz Köprüsü’nden geçerek kutladı. Köprüden geçen binlerce motosiklet havadan görüntülendi. Renkli görüntülere sahne olan konvoyda binlerce motosikletlinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan görüntülenirken, görüntüler kendine hayran bıraktı. Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yılı kapsamında ülkenin çeşitli illerinde kutlamalar sürüyor . Sabah saatlerinde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği 96 klasik otomobil ile Kadıköy'den Dolmabahçe'ye uzanan Cumhuriyet konvoyu oluşturdu. Öğlen saatlerinde ise Anadolu Yakası’nda bir araya gelen binlerce motosikletli 15 Temmuz Köprüsü’nden Avrupa Yakası’na geçerek Cumhuriyetin 96. Yılını coşku ile kutladı. Binlerce motosikletlinin köprüden geçerek oluşturduğu renkli anlar drone ile havadan görüntülendi.
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