-Camiye gelen vatandaşlar

-Camideki vatandaşlar

-Namazin kılınması

-Genel detaylar

-vatandaşlar ve cami imamından röportaar



( ŞANLIURFA ) Binlerce kişi Ramazan ayını son teravih namazıyla Balıklıgöl'de uğurladı- Şanlıurfa'da son teravih namazı kılınarak Ramazan ayı uğurlandı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da Ramazan ayının son teravih namazında binlerce kişi Balıklıgöl platosundaki camilere akın etti. Şanlıurfa'da binlerce kişi son teravih namazını kılmak için Balıklıgöl'de bulunan Dergah Camisine akın etti. Caminin bahçesine kadar taşan cemaat yan yana saf tutup Ramazan ayını hep birlikte uğurladı. Ramazan ayının son teravih namazını kılan vatandaşlar, ellerini semaya açıp dua etti. Son teravih namazını Balıklıgöl'de kılmaya gelen Elazığ’lı İlhami Tunç, “Son teravih namazını bu gece kaldık. Çok şükür nasip oldu bize. Bu ramazan ayının sonunda inşallah hayırlısıyla bayramı da görürüz. Herkesin bayramını kutluyorum. Elazığ'dan geldim. Peygamberler şehrini gezdim, çok beğendim. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ramazan ayının son teravih namazını Balıklıgöl'de kılan Müslüm Karasakal, “Son teravih namazımızı kıldık. İnşallah bir dahaki seneye peygamberler şehrimizde, dergahta, bulunduğumuz yerde tekrar görüşürüz. Şimdiden hayırlı bayramlar dilerim. Herkese nice bayramlar, nice Ramazanlar. Şu an çok mutluyum. İnşallah Allah biraz daha ömür verirse seneye bir daha bu günleri gösterir. Allah'ın izniyle bu orucumuzu iyi atlattık. Bu son teravih namazımızı kıldık” diye konuştu.

Vildane Tunç ise, “Allah cümlemizin namazını kabul etsin. Allah bu anları bizlere tekrar nasip etsin. Çok memnun olduk. Elazığ'dan geliyoruz, iyi ki gelmişiz. Rabbim tekrar bize nasip etsin inşallah” şeklinde konuştu.

Cami İmamı Ömer Faruk Kahvecibaşı da “Bu gece Şanlıurfa Dergah cami imamı olarak cemaat ile birlikte ramazan ayının son teravihini hep birlikte kılmış olduk. Cenabı Allah nice ramazanlara kavuşturmayı nasip etsin. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olan bu mübarek ayı, inşallah Cenabı Allah hep birlikte günahlardan arınmış bir şekilde bayram sabahına uyanmayı cümlemize nasip eylesin. Cenabı Allah bu mübarek günlerin yüzü hürmetine, vatanımızı ve milletimizi her türlü şerlerden, kaza bela ve mağfiretlerden muhafaza eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Hainlere fırsat vermesin. Özellikle ülkemize ve islam alemine yönelik son zamanlarda yapılan saldırıların bu mübarek günlerin yüzü hürmetine inşallah son bulmasını Cenabı Allah nasip eylesin. Bayram sabahına inşallah günahlardan arınmış bir şekilde uyanmayı cümlemize nasip eylesin. Cenabı Allah bu ramazan bayramında yeniden bütün islam aleminin hep birlikte kucaklaştığı bir bayram olarak kutlamayı cümlemize nasip eylesin inşallah” diye konuştu.



