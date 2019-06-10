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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Binlerce civciv tek bir komutla 'hazır ola' geçiyor Haberi

Binlerce civciv tek bir komutla 'hazır ola' geçiyor Haberi

- sahibinin civcileri başına toplaması ve komut vermesi

( BİLECİK ) -- Bunlar da 'eğitimli civciv' BİLECİK

Sosyal Medya Yumurta Hayvan 


- Bilecik'te kümes hayvanı yetiştiriciliği yapan bir üreticinin tek bir komutla binlerce civcivi 'hazır ol'a geçirdiği video ilgiyle karşılandı. Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü ile Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük Köyü arasında bir tesis kuran Tacettin Güven, uzun yıllardır kümes hayvanı yetiştiriyor. Tesisinde yaklaşık 100 bin civciv de bakan Güven, yumurtadan çıkar çıkmaz hayvanları adeta bir asker gibi eğitiyor. Zamanla sahibinin sesine ve komutlarına alışan civcivler, tek bir emirle sıraya giriyor. Civcivlerine önce 'gel' diye seslenen Güven'in bir süre sonra 'Kıt'a dur' demesi üzerine civcivler seslerini keserek adeta hazır ola geçiyor. Güven'in komutlarına tepki veren ve henüz 9 günlük olan civcivlerin sosyal medyadaki videoları kullanıcılar tarafından ilgiyle izlendi. (KA
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