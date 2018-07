Binlerce çiftin nikahını kıydı kızının nikahında duygulandı

-Nikah memurunun kızının nikahını kıyması

( MANİSA ) -- Manisa'nın Salihli ilçesinde 13 yılda binlerce çiftin nikahını kıyan nikah memuru kendi kızının nikahında duygusal anlar yaşadı- Nikah Memuru Ebru Gülfidan: “Çok duygulandım” MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesinde 13 yılda binlerce çiftin nikahını kıyan nikah memuru Ebru Gülfidan kendi kızının nikahını kıyarken duygusal anlar yaşadı. 2005 yılından bu yana birçok çiftin nikahını kıyan Salihli Belediyesi Evlendirme Memurlarından Ebru Gülfidan, kıydığı nikahlar kervanına kendi kızının nikahını da ekledi. Salihli’de Belediye Evlendirme Memuru Ebru Gülfidan ve eşi Nuri Gülfidan çiftinin Endüstri Mühendisi kızları Buse ile Bala ve Bayram Ali Sayış çiftinin İnşaat Mühendisi oğulları Mehmet, Bizim Ev Sosyal Tesisleri’ndeki nikah töreni evlendi. Buse ve Mehmet Sayış çiftinin nikahını ise 13 yıldır nikah memuru olarak görev yapan ve birçok çiftin nikahını kıyan gelinin annesi Ebru Gülfidan kıydı. Kızının nikahını kıyarken, hem heyecanlanan, hem de duygulanan Gülfidan, “Bugün benim, çok özel bir günüm. Bu güne kadar görev yaptığım süre içerisinde binlerce nikah kıydım. Bugünde biricik kızımın nikahını kıyma görevi bana düştü. Şimdi biricik kızım vardı, şimdi ise onunla birlikte bir ömür boyu geçirecek bir oğlum var. Kızım ve damadımı kutluyorum. Her şey gönlünüzce olsun” dedi.

Kızı Ebru ile damadı Mehmet’e ömür boyu mutluluklar dileyen Gülfidan, evlenme cüzdanını ise kızına verdi. 2005 yılından bu yana Salihli Belediyesi Evlendirme Memurluğunda Nikah Memuru olarak görev yaptığını belirten Ebru Gülfidan, “Dairemizde her yıl toplam bin 300 nikah kıyıyoruz. Her kişiye nasip olmaz, kızının nikahını kıymak. Çok güzel ve gurur verici bir olaydı. Çok duygulandım” dedi.

