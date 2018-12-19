Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bingöl Valisi Ekinci, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BİNGÖL

Bingöl Valisi Ekinci, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BİNGÖL

Bingöl Valisi Ekinci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BİNGÖL - Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin fotoğrafları incelemesi - Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile röpoprtajAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Bingöl Valisi Kadir Ekinci AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katılarak, üç fotoğraf için oy kullandı - Vali Ekinci: - "Anadolu Ajansı konusunda sadece Türkiye'de değil dünyada da rüşdünü ispat etmiş kuruluşlarımızdandır"BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Vali Ekinci, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.Ekinci, haber kategorisinde, Ali Jadallah'ın "Sapanla direniş", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in, "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.Birbirinden güzel fotoğraflar arasından en iyisini seçmekte zorlandığını ifade eden Ekinci, "Bu fotoğraflar içerisinde 3 tanesini beğendim. Ama bütün fotoğraflar güzel. Dolayısıyla bütün fotoğrafçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
- "Anadolu Ajansı rüşdünü ispatlamıştır"Ekinci, AA'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin en güvenilir kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.Haberlerin doğru ve güvenilir bir kaynaktan alınmasının önemine işaret eden Ekinci, şöyle konuştu:"Anadolu Ajansı konusunda sadece Türkiye'de değil dünyada da rüşdünü ispat etmiş kuruluşlarımızdandır. Doğru, dürüst, tarafsız haberin kaynağı Anadolu Ajansımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu fotoğraflar elbette her birinin çok uzun hikayeleri vardır. Ama anı dondurması ve onu ölümsüzleştirmesi adına da çok kıymetli olduklarını düşünüyorum. Umarım seçtiğimiz fotoğraflar dereceye giren fotoğraflar olur."

Ölümsüz İlham Allah Gori 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı