Bingöl Valisi Ekinci, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BİNGÖL
Bingöl Valisi Ekinci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BİNGÖL - Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin fotoğrafları incelemesi - Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile röpoprtajAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Bingöl Valisi Kadir Ekinci AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katılarak, üç fotoğraf için oy kullandı - Vali Ekinci: - "Anadolu Ajansı konusunda sadece Türkiye'de değil dünyada da rüşdünü ispat etmiş kuruluşlarımızdandır"BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Vali Ekinci, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.Ekinci, haber kategorisinde, Ali Jadallah'ın "Sapanla direniş", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in, "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.Birbirinden güzel fotoğraflar arasından en iyisini seçmekte zorlandığını ifade eden Ekinci, "Bu fotoğraflar içerisinde 3 tanesini beğendim. Ama bütün fotoğraflar güzel. Dolayısıyla bütün fotoğrafçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. - "Anadolu Ajansı rüşdünü ispatlamıştır"Ekinci, AA'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin en güvenilir kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.Haberlerin doğru ve güvenilir bir kaynaktan alınmasının önemine işaret eden Ekinci, şöyle konuştu:"Anadolu Ajansı konusunda sadece Türkiye'de değil dünyada da rüşdünü ispat etmiş kuruluşlarımızdandır. Doğru, dürüst, tarafsız haberin kaynağı Anadolu Ajansımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu fotoğraflar elbette her birinin çok uzun hikayeleri vardır. Ama anı dondurması ve onu ölümsüzleştirmesi adına da çok kıymetli olduklarını düşünüyorum. Umarım seçtiğimiz fotoğraflar dereceye giren fotoğraflar olur."