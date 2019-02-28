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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bingöl’ün 3 ilçesinde okullar tatil edildi

Bingöl’ün 3 ilçesinde okullar tatil edildi

ARŞİV

( BİNGÖL ) BİNGÖL

İdari İzin Taşımalı Eğitim Kullar Öğrenciler Kar Yağışı 


- Bingöl'ün 2 ilçesinde okullar kar ve tipi nedeniyle Cuma günü için tatil edildi, merkezde ise taşımalı eğitime ara verildi.
Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerimizdeki tüm okullarımızda, merkez ilçede ise köylerden taşıma ile gelen öğrencilerimiz için 01.03.2019 Cuma günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi. Öte yandan 3 ilçede kamuda çalışan hamile ve engellilerin idari izinli sayılacağı aktarıldı.
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