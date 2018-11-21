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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Bingöl polisi gece uygulamasıyla sürücüleri uyardı

- Bingöl polisi gece uygulamasıyla sürücüleri uyardı

Bingöl Çapakçur Köprüsü'nden genel detay

Para Cezası Trafik Kuralları Emniyet Kemeri Cep Telefonu Hız Limiti 

-Trafik uygulamasından detay
-Genel detay
-Röp

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de trafik polisleri hız, alkol ve emniyet kemeri uygulaması yaparak sürücüleri uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi Çapakçur Köprüsü’nde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada köprü üzerine radar kurularak durdurulan araçlarda sürücülere hız limiti hakkında bilgi verilirken, alkol ve emniyet kemeri kontrolü de yapıldı. Uygulamada,trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı. Uygulamanın belirli oranda artacağını belirten Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, sürücülere seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmama uyarısında bulundu. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının ön planında insan faktörü yattığını belirten Alıcı;"Özellikle araç sayılarının artmasıyla birlikte trafikte sorumsuz sürücülerde maalesef arttı. Bu sürücülerin hız, ışık ihlalleri, cep telefonu ile trafikte konuşma, emniyet kemeri kullanmama, drift atma, sis farı ile seyir etme gibi ihlalleri yaptıkları gözlemlenmektedir. Bu ihlalleri ilimizde de yapan sürücülerin olup olmadığını kontrol etmek amacıyla bu uygulamayı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bunu yapmaktaki amacımız, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır.Vatandaşlarımıza emniyet kemerlerini kullanmalarını, trafikte cep telefonlarını kullanmamalarını tavsiye ediyoruz”dedi.
(MAÇ-HİV-
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