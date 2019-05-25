Bingöl katliamından kurtulan asker, sorumlular cezalandırılsın istiyor

-Askerlerin programa gelmesi

-Mevlit okunması

-Yemek dağıtılması

-Vatandaşlardan detay

-Erkan Omay röp.

-Mehmet Kebapçıoğlu röp.



( ADANA ) -- 24 Mayıs 1993'te, Bingöl'de 33 askerin şehit edildiği katliamdan sağ kurtulan Erkan Omay, şehit arkadaşları için mevlit okuttu- Bingöl katliamından kurtulan Omay, o gün yaşadığı dehşetin 26 yıldır rüyalarında kabuslar görmesine yol açtığını anlattı- Erkan Omay: “Şemdin Sakık elinde telsizle sağa sola emirler veriyordu”- Mehmet Kebapçıoğlu: “Sorumluların cezalandırılmasını isterim”- “Yıllardır psikolojik tedavi görüyorum. Rüyalarımda hep ölüyorum” ADANA



- Bingöl'de 33 askerin şehit edildiği katliamdan sağ kurtulan Erkan Omay ve Mehmet Kebapçıoğlu, 26 yıl önce yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Omay ve Kebapçıoğlu, 33 askerin şehit edildiği olayın sorumlularının cezalandırılmasını istedi. PKK’lı teröristlerden sağ olarak kurtulan askerlerden Adana’da yaşayan Erkan Omay, olayın 26. yıldönümünde şehit edilen 33 silah arkadaşı için mevlit okuttu. Programa askeri personel, şehit yakınları ve vatandaşlar da katıldı.

33 askerin şehit edildiği olaydan kurtulan Erkan Omay ve Mehmet Kebapçıoğlu, şehit arkadaşları için okutulan mevlitte İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. otobüs şoförü askerleri ölüme götürmüş Erkan Omay, asker ocağına güle oynaya gidip usta birliğine teslim olduklarını söyleyerek, “Saat 12 gibi bizi 2 otobüse bindirdiler. Şoför 2-3 saatlik yolu 5-6 saat sürdürdü. 3-4 kere gereksiz molalar verdi. Bu sırada bizimle ne bir asker ne refakatçi ne silahlı personel vardı. Kimse yoktu. İlk otobüs pusuya düşürüldü. Biz diğer otobüsteydik. Şoföre dedim ki ‘PKK yol kesmiş dur’ dedim ‘onlar nevruz kutluyor’ diyerek bastı içeri girdi. Otobüsü durdurdu ‘bunların hepsi asker’ dedi.

“Şemdin Sakık elinde telsizle sağa sola emirler veriyordu” Asker arkadaşlarıyla birlikle elleri bağlanarak dağa götürüldüklerini ifade eden Omay, “Dağ taş her taraf PKK’lı kaynıyor. İlk etapta 50 kişi olan grup 250-300 kişiyi buldu. Bizi 3 gruba ayırdılar. Arkadaşlarımızı biraz ileri götürüp kurşuna dizdiler. Çatışma sıcaklaştı. Yukarıda mermiler geçiyor. Bir yandan skorsky helikopter tarıyor. Bizim ellerimiz bağlı açık alana bırakıldık. Şemdin Sakık oradaydı ‘vur’ emrini Abdullah Öcalan’dan almış. Elinde bir telsiz vardı sağa sola emir veren o idi” diye konuştu.

Omay, olaydan yıllar sonra bir işe girdiğini ifade ederek, “Aradan 10 yıl geçtikten sonra Cumhurbaşkanının danışmanı ‘33 şehidin kurşuna dizilme sebebi BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan)’ dedi.

Ben de işyerindeydim elimi kafama attım. Dedim ki ‘ben nereden kurtuldum geldim kurşuna dizildiğim projeden de ekmek yiyorum’. Bu da başıma gelen Türk filmi gibi bir olay” dedi.

Devletin içerisinde bir takım kötü amaçlı insanların bu olaya neden olduğunu belirten Omay, “Ufak bir korumayla bu kadar şehit verilmezdi. Aradan 26 yıl geçti ama bu olay hala sıcaklığını koruyor. Bugün Bingöl katliamı dediğin zaman hala muamma. Bunu kim yaptı? Kimler tarafından olduğu belli değil. Hala daha çelişkiler var. Bizimle kurtulan arkadaşlarımızdan 8-9 tanesi 4-5 tanesi değil” şeklinde konuştu.

“Gazilik alamadım mahkemeye verdim kazandım” Olaydan sonra uzun yıllar psikolojik tedavi gören ve tedavisi devam eden Mehmet Kebapçıoğlu da, “7-8 yıldır gazilik alabilmek için uğraşıyorum. Mahkemeye verdim kazandım. Ama hala ne olacağını bilmiyorum. İşsizim çalışamıyorum çalışsam da 2 hafta sonra kovuluyorum. Denge sağlayamadığım için çalışamıyorum. 9 yıldır tedavi görüyorum. Gece sıkıntılar yaşıyorum. Gece rüyamda sürekli bir yerden kaçıyorum uçurumdan aşağı düşüyorum hiç kurtulamıyorum hep ölüyorum. Bu kadar yıl geçmesine rağmen aklımdan gitmiyor. Doktorlar da ‘bu durum sizle mezara kadar gider, atlatamazsın’ dediler” diye konuştu "İlk saldırıya uğradığımızda yardım gelseydi bu kadar şehidimiz olmazdı" Sorumluların cezalandırılmasını isteyen Kebapçıoğlu, “İlk saldırıya uğradığımızda yardım gelseydi bu kadar şehidimiz olmazdı. Bir gece boyunca kimse gelmedi onların elinde kaldık. Orada o kadar insan öldü. Sorumluların cezalandırılmasını isterim. Ama burada bizim elimizden bir şey gelmiyor, devlete iş düşüyor. Şehitlerimizin dökülen kanı boşuna mı gitsin. Bize bile devlet sahip çıkmadı. Ben kaç yıldır bunalımdayım. Güzel bir hayatım yok. Onun bunun verdiğiyle geçiniyorum” dedi.

(ELF-

