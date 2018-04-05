Bingöl için üretilen özel tasarımlı araçlardan 16'sı teslim edildi

-Belediye Başkanı Yücel Barakazi araçları incelemesi detay

-Belediye Başkanı Yücel Barakazi röp

-Firma yetkilisi röp



( BİNGÖL ) - Belediye Başkanı Yücel Barakazi: - "Bu araçlar ilk üretim ve bu da Bingöl’den başlıyor" - "Vatandaşlarımız, engelli bireylerimiz, yaşlılar bütün kesimler çok rahat edecek" BİNGÖL



- Türkiye'de ilk defa Bingöl'de kullanılmaya başlanacak olan özel tasarımlı toplu taşıma araçlarından 16'sı teslim edildi. Bingöl Belediyesi ve S.S 18 Nolu Şehir içi Hat Minibüsleri Kooperatifince yürütülen ortak çalışma neticesinde, 80 adet yeni halk otobüslerinin değişim süreci başladı.

Üretim süreci devam eden özel tasarımlı 80 araç, Nisan ayı sonuna kadar kooperatife teslim edilerek hizmete sunulması planlanırken, 16'sı bugün teslim edildi. Bingöl için özel olarak tasarlanan 80 modern araçtan 16'sının tesliminin yapıldığını belirten Belediye Başkanı Yücel Barakazi, araçların ilk defa Bingöl için üretildiğini aktardı. Taşıma kooperatifinin yeni otobüslerinin bir kısmının geldiğini belirten Başkan Barakazi," Yaklaşık bir yıldır hem belediye hem kooperatif yetkilileri bununla uğraşıyor. Belirli sayıda araçlarımız geldi inşallah ay sonuna kadar araçlarımızın tamamı gelecek. Bingöl halkının hizmetine sunulacak. Bu araçlar ilk üretim ve buda Bingöl’den başlıyor. O yüzden de bizim için önemli bir başlangıç. Araçlarımız hizmete sunulduğunda vatandaşlarımız, engelli bireylerimiz, yaşlılar bütün kesimler çok rahat edecek. Çünkü yükseklik açısından hem de engelli rampaları açısından çok iyiler. Bingölümüze hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Türkiye’de bu araçlar ilk defa Bingöl için üretildi" Firma yetkilisi Aykut Baş ise araçlarda doğaya zarar vermeyecek şekilde bir motorun kullanıldığını belirterek, "Bingöl’e satmış olduğumuz araçların kısmi teslimatına başladık. 16’ıncı aracımızın da teslimatını gerçekleştirdik. Kısmetse ay sonuna kadar da 80 aracımızın tamamını teslim edeceğiz. En güzel yanı Türkiye’de bu araçların ilk defa Bingöl için üretiliyor olmasıydı. Araçlarımız 21 koltuklu, 39 ayakta olmak üzere 60 kişiliktir. Doğaya zarar vermeyen bir motor var üzerinde. Aracımız 2017 yılında ise tasarım ödülü aldı. Öte yandan araçlarımız engelli bireylerin rahat edeceği şekilde üretildi ki yönetmelik gereği engellilere uygun olmak zorundadır” diye konuştu.



