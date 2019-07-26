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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Bingöl Et ve Süt Kurumu bahçesinde yangın - BİNGÖL

Bingöl Et ve Süt Kurumu bahçesinde yangın - BİNGÖL

- Yangın alanından genel ve detay görüntüler - İtfaiye ekiplerinin ve kurum çalışanlarının kürekle söndürme çabası - Bingöl Et ve Süt Kurumu Müdürü Burhan Coşkun ile röportaj - İtfaiye aracından su sıkılması Bingöl Et ve Süt Kurumu bahçesinde yangınBİNGÖL (AA) - Bingöl 'de, Et ve Süt Kurumunun bahçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.Merkez Simani Mahallesi'ndeki kurumun bahçesinin arka tarafında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Kuru otların tutuşması başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Bingöl Belediyesi İtfaiye ekipleri, kurum çalışanları ve TOMA'ların müdahalesiyle kontrol altına alındı.İtfaiye ekipleri, otların tekrar tutuşması ihtimaline karşı soğutma çalışması yaptı. Bingöl Et ve Süt Kurumu Müdürü Burhan Coşkun, yaptığı açıklamada, yangının herhangi bir zarara sebebiyet vermeden tamamen söndürüldüğünü söyledi.

Yangının bahçeye atılan bir izmaritten çıktığını tahmin ettiklerini dile getiren Coşkun, "Çok şükür binalara yansımadan belediye ve emniyet ekipleri tarafından müdahale edildi. Fazla bir sıkıntımız yok, kazasız belasız atlattık. Yaklaşık 100 dönümlük bir alan yandı." ifadesini kullandı.

Yansıma Trol 

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