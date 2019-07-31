Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bingöl’de yangın: 300 dönümlük arazi kül oldu

Bingöl’de yangın: 300 dönümlük arazi kül oldu

yangından görüntü

Bild 

-alevlerin yükselmesi
-söndürme çalışmalarından görüntü

( BİNGÖL ) BİNGÖL

– Bingöl’de çıkan yangınında 300 dönüm anız kül oldu. 5 saat süren çalışma sonrasında söndürülen yangında, çok sayıda ağaç zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeniköy ve Çeltiksuyu köyü mevkiinde bulunan boş tarlalarda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 300 dönümlük araziye yayıldı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 5 saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi. Yangında, 300 dönümlük anız küle dönerken, tarla kenarında bulunan çok sayıda ağacında zarar gördüğü belirlendi.
İlgili Foto Galeriler
Karısını Bir Yıldır Taciz Eden Adama Dehşeti Yaşattı!Karısını Bir Yıldır Taciz Eden Adama Dehşeti Yaşattı!
Hayalet Kabusları Oldu!Hayalet Kabusları Oldu!
Selamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya ÇıktıSelamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete DüşürdüHamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete Düşürdü
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı