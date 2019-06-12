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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bingöl’de tüp ve tenekeye yerleştirilen EYP böyle imha edildi

Bingöl’de tüp ve tenekeye yerleştirilen EYP böyle imha edildi

EYP imha edilmesi

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Jandarma Güvenlik Güçleri Bild Terör Örgütü 


- Bingöl’de bölücü terör örgütü tarafından tüp ve teneke kutuya tuzaklanan EYP, güvenlik güçlerince imha edildi. Valilik, İl jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik merkez kırsalında operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, operasyon sonucunda, 1 adet tüp ve 1 adet teneke içerisinde toplam 50 kilogram el yapımı patlayıcının ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.
Öteyandan bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.
(SA-HİV-
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