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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Bingöl’de terör propagandasına 3 tutuklama

Bingöl’de terör propagandasına 3 tutuklama

arşiv görüntüler

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Sosyal Medya Adli Kontrol Akalan Propaganda Terör Örgütü 


- Bingöl’de, sosyal medya üzerine terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı, 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada 10 şüpheli tespit edilerek eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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