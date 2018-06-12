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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bingöl'de Spor merkezi açıldı, hayvan hastanesinin temeli atıldı

Bingöl'de Spor merkezi açıldı, hayvan hastanesinin temeli atıldı

Bingöl Üniversitesi’nde Çok Amaçlı Spor Merkezinin açılış töreni ve Hayvan Hastanesi ile Hangar binasının temel atma töreni

Hastane Açılış Töreni Otorite Beraberlik Temel Atma Töreni 

-Protokol konuşmalarından detaylar
-açılış detay
-Spor merkezini ziyaret detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl'de Çok Amaçlı Spor Merkezinin açılış töreni ve Hayvan Hastanesi ile Hangar binasının temel atma töreni yapıldı. BÜ Çok Amaçlı Spor Merkezinin açılış töreni ve Hayvan Hastanesi ile Hangar binasının temel atma törenine Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve kurum amirleri katıldı.
Bilginin en büyük otorite olduğunu belirten Vali Ali Mantı, “Bilginin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Birlik ve beraberlik bir ülkenin en büyük sermayesidir. Birlik ve beraberliği de ancak ilim sahibi insanlar sağlar. Cahillerden ne alim, ne abid ne de zahit olmaz. Bizlere düşen bilgiyi toplumda yaygınlaştırmak. Bunun da en temel müessesi üniversitelerimizdir”dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, üniversiteleri sadece eğitim kurumu olarak görmediklerini aynı zamanda kalkınma kurumu olarak gördüklerini söyledi.

Konuşmaların ardından açılış ve temel atma törenleri gerçekleştirildi.

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