Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bingöl'de özel güvenlik bölgesi ilan edilen 26 yerin süresi uzatıldı

Bingöl'de özel güvenlik bölgesi ilan edilen 26 yerin süresi uzatıldı

Arşiv görüntüler

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Aceh Özel Güvenlik Gesi Terör Örgütü Saldırı 


- Bingöl'de özel güvenlik bölgesi ilan edilen 26 yerin süresinin 9 Ocak 2019 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır” denildi. Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen 26 yerin süresinin 9 Ocak 2019 tarihine kadar uzatıldığını aktaran Valilik, süresi uzatılan yerlerin merkezde Ortaçanak, Hasar Yaylası, Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Deresi bölgeleri, Adaklı ilçesinde bulunan, Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesinde, Genç ilçesinde bulunan, Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgelerinde, Solhan ilçesinde, Yenibaşak-Doğuyeli bölgesinde, Yayladere ilçesinde, Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesinde, Kiğı ilçesinde Çomakderesi bölgesinde, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları bölgesinde, Yedisu ilçesinde ise Akımlı Yaylası bölgesi olduğunu bildirdi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı