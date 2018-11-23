Bingöl'de otomobilin çarptığı anne ve 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

-Annenin ayakkabı detayı

-Çocuğun külahından detay

-Araçtan detay

-Genel detaylar



( BİNGÖL )- Çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerine düşen anne ve kızının yaklaşık 40 metre araç üzerinde gittikten sonra yola savrulduğu öğrenildi- Annenin ayakkabısı, küçük kızın ise şapkası olay yerinde kaldı BİNGÖL



- Bingöl’de otomobilin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, Bingöl-Muş yolu üzeri Simani Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlhami E. İdaresindeki 12 AS 653 plakalı araç, yolun karşısına geçmek isteyen anne Büşra Begiçgeç (23) ve kucağındaki kızı Irmak'a (2), çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın üstüne düşen anne kız 40 metre sonra yola savruldu. Kazada ağır yaralanan anne ve kızı, sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve kızı kurtarılmayarak hayatını kaybetti.Otomobilde bulunan Yusuf Emir Daşdemir ve Zakir Daşdemir'de yaralandı. Sürücü İlhami E. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

