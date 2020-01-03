Bingöl’de otomobil alev alev yandı

-Aracın sönmüş hali



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’de yabancı plakalı bir otomobil alev alev yanarak küle döndü. Yangın, merkeze bağlı Çobantaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 02 EA 551 plakalı araç seyir halindeyken bir anda dumanlar yükseldi. Sürücü araçtan inmesinin hemen ardından alevler yükseldi.Araç kısa sürede tamamen yandı. Aracın alev alev yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.



loading...