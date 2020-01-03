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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Bingöl’de otomobil alev alev yandı

Bingöl’de otomobil alev alev yandı

Aracın yanma anları detayı

Cep Telefonu 

-Aracın sönmüş hali

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de yabancı plakalı bir otomobil alev alev yanarak küle döndü. Yangın, merkeze bağlı Çobantaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 02 EA 551 plakalı araç seyir halindeyken bir anda dumanlar yükseldi. Sürücü araçtan inmesinin hemen ardından alevler yükseldi.Araç kısa sürede tamamen yandı. Aracın alev alev yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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