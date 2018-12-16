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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bingöl'de okulun girişindeki çatı kardan çöktü

Bingöl'de okulun girişindeki çatı kardan çöktü

okulun genel görüntüsü

-çöken çatının görüntüsü
-temizlik çalışması
-fotoğraflar

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir okulun terasındaki çatı kısmı biriken kar nedeniyle çöktü. Edinilen bilgilere göre, Karlıova ilçesi Kanitat Mahallesi’nde bulunan Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesinin terasındaki çatı kısmı üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Hafta sonu olması nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Kaymakam Levent Yetgin’in okulda inceleme yaparak, gerekenin yapılması talimatını verdiği belirtildi.
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