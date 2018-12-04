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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bingöl’de öğretmen ve öğrencilerin çalışması duygulandırdı Haberi

Bingöl’de öğretmen ve öğrencilerin çalışması duygulandırdı Haberi

öğrencilerin çektiği klip

( BİNGÖL ) -- Öğretmen ve öğrenciler işaret dilini kullanarak çektikleri video ile engellilerin yaşadığı sorunları aktardı BİNGÖL

Sosyal Medya İşaret Dili Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 


- Bingöl'de bir okulda öğretmen ve öğrencilerin, engeli bulunan bireyler için yaptığı klip çalışması izleyenlerden tam not alırken, duygulandırdı. Yeşilyurt Ortaokulu öğretmenleri ve öğrenciler, Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir çalışma yaptı. İşaret dili ile engellilerin yaşadığı sorunlara değinen öğretmen ve öğrenciler, hazırladıkları klip çalışmasını sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede birçok kullanıcı tarafından izlenip paylaşılan görüntü, izleyenleri duygulandırdı. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Yeşilyurt Ortaokulu Müdürü Ali Alın, fikrin öğrenciler tarafından ortaya çıktığını ve öğretmenlerinin de buna kayıtsız kalmayarak işaret diliyle engeli bulunan bireylerin sorunlarını aktarmaya çalıştıklarını kaydetti.
(MAÇ-HİV-Y)
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