Bingöl'de kurban pazarı ve çarşıda son gün yoğunluğu

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( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’de arefe günü nedeniyle hem hayvan pazarında, hem de çarşıda bayram yoğunlu yaşanıyor. Kurbanlıklarını almayan vatandaşlar kurban pazarına giderken, bazıları da bayram alışverişine çıktı. Kurban Bayramı’na 1 gün kala, canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanmaya başladı.

Kurbanlık satıcılarının günler öncesinden hazırlandığı pazarda, kurbanlık almak isteyen pek çok vatandaş, sabahın erken saatlerinde pazara geldi. Satıcılar ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında kolları yoran pazarlıkların yaşandığı pazarda, küçükbaş hayvanlar 700 TL ile bin 700 TL arasında, büyükbaş hayvanlar ise 8 ile 20 bin lira arasında satılıyor. Kurbanlık almaya gelen Ethem Talan, “Kurban almak için kurban pazarına geldik. Şuan hayvanlara bakıyoruz, bazıları hoşumuza gitti. Birçoğunun fiyatı yüksek, bazıları da uygun. Satıcılar da yardımcı oluyor. Beğendiğimiz bir tanesi almayı düşünüyoruz” dedi.

Kurbanlık satan Ahmet Kaysadu ise, “Arefe günündeyiz, satışlarımız gayet iyi. Yoğunluk var. İnşallah daha da iyi olacak. Satıcılarımızın memnuniyeti önceki günlere göre iyidir. İnşallah herkesin kurbanı yerini bulur” diye konuştu.

Öte yandan kentte, çarşıda ve marketlerde de bayram alışverişi hareketliliği arttı. Kurbanlıklarını alanlar bugün çarşıda bayramlık ile şeker, lokum alışverişi yaptı. Çocuklarıyla birlikte bayram alışverişine çıkan Umut Sugü, “Tatlımızı, şekerimizi aldık. Alışverişimizi tamamladık. Herkesin bayramı mübarek olsun” diye konuştu.



