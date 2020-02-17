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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bingöl'de köy yoluna çığ düştü İzle

Bingöl'de köy yoluna çığ düştü İzle

İlçe Özel İdare ekiplerinin çığ düşen yolu açma detayı

( BİNGÖL ) - BİNGÖL

Bild Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı Irak 


- Bingöl’ün Solhan ilçesinde köy yoluna çığ düştü.Kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı. Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini mevsim normallerine bıraktı.Hava sıcaklığının artmasıyla Solhan ilçesine bağlı Doğuyeli köy yolunda çığ düştü.Çığ nedeniyle yol kapandı.Vatandaşların bildirmesi üzerine yolda Özel İdare ekipleri, çalışma başlattı.Ekiplerin yoğun çalışma ile köy yolu açıldı. Öteyandan karla mücadele kapsamında İl Özel İdare ekiplerinin,köy yolları ve mezralarda çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
(AB-HİV-
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