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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bingöl'de heyelan: İki ev boşaltıldı

Bingöl'de heyelan: İki ev boşaltıldı

Heyelan bölgesinden görüntüler

Bild Gesi 

-evlerden görüntüler
-Yarıklardan görüntüler

( BİNGÖL ) - BİNGÖL

- Bingöl'de bir mezrada meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev boşaltıldı. Heyelanda ev ve bahçelerde yarıklar oluştu. Heyelan, Solhan İlçesine 30 Kilometre uzaklıkta bulunan Yenibaşak köyü Barbara mezrasında meydana geldi. Yaklaşık 200 nüfuslu mezrada gelen heyelan nedeniyle bahçe ve evlerde yarıklar oluşurken, 2 ev yıkılma riskine karşı boşaltıldı. Heyelanın henüz neden kaynaklandığını bilmediğini aktaran köy sakinleri, olası facianın önüne geçilmesi için ilgili kurumların çalışma başlatmasını talep etti. Öte yandan meydana gelen heyelandan dolayı evlerini boşaltan Adil ve Bahri Çeliker, durumu ilçe Kaymakamlığı ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’ne bildirerek, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiği öğrenildi. Ekiplerin bölgede çalışma yapacağı öğrenildi. (AB-HİV-
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