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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bingöl’de ele geçirilen 450 kilo Amonyum Nitrat böyle imha edildi

Bingöl’de ele geçirilen 450 kilo Amonyum Nitrat böyle imha edildi

Patlayıcı maddenin imha edilmesi detayı

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Kayalı Güvenlik Güçleri Gesi Amonyum Nitrat Terör Örgütü 


- Bingöl’de bölücü terör örgütü tarafından EYP yapımında kullanılan 450 kilogram Amonyum Nitrat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 27 Kasım 2019 tarihinde Bingöl İli Karlıova İlçesi Kızılağaç Köyü Karacehennem Ormanı Bölgesinde icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında kayalıkların arasına gizlenmiş vaziyette EYP yapımında kullanılan 50 kg’lık 9 çuval halinde 450 kilogram amonyum nitrat ele geçirilerek olay yerinde imha edilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. (MAÇ-HİV-
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