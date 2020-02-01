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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bingöl’de çığ düştü, çocuklar son anda kurtuldu...O anlar kamerada

Bingöl’de çığ düştü, çocuklar son anda kurtuldu...O anlar kamerada

Kayak yapan çocuklar ve çığdan detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Kamera Çığ Düşmesi Cep Telefonu 


- Bingöl’de bir tepe de çocuklar kayarak eğlenirken üzerlerine çığ düştü, son anda kurtuldular, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde meydana geldi. Ara tatilde etkili olan kar nedeniyle kayak yapmak isteyen bir grup çocuk, köydeki tepeye çıktı. Burada kayak yapan çocuklar biranda küçük çapta meydana gelen çığın altında kaldı.Hem çığın hem de son anda kurtulan çocukların korku dolu anları başka bir arkadaşları tarafından saniye saniye cep telefonuna kaydedildi. Öteyandan Bingöl'ün solhan ilçesinde bir köyde çığ düşmesi sonucu da bir kişi kayıp olmuş arama çalışması başlatılmıştı.
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