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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bingöl'de çığ düştü: 1 kişi kayıp

Bingöl'de çığ düştü: 1 kişi kayıp

arama çalışmalarından fotoğraflar

Jandarma Çığ Düşmesi Çığ Altında 

-dağdan detaylar
-kaybolan adamın fotoğrafı

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl'ün Solhan ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 kişi kayıp oldu, arama çalışması başlatıldı. Olay, ilçeye bağlı Yenibaşak köyü Gençtavus mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Yüksel Arlı trafonun olduğu bölgeye gittiği sırada çığ meydana geldi. Arlı, çığ altında kaldı. Durumdan haberden olan yakınları jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine AFAD,AKUT Özel idare, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek çağ altında kayıp olan Arlı'nın bulunması için çalışma başlattı. Arlı'nın güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.
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