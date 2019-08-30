Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
- Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı

- Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı

Tören

Sağanak Yağış Saygı Duruşu Sağanak Yağmur Şehit Aileleri Bağımsızlık 

-çelenk sunumu
-Binbaşı Özgürbüz'ün konuşması
-Genel ve detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bingöl’de de kutlandı. Törenler sırasında kentte sağanak yağmur etkili oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü nedeniyle Bingöl'de Hükumet Konağı önünde tören düzenlendi.
Törene Vali Vekili Taner Bolat, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49.Komando Tugay Komutanı Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, jandarma, emniyet personeli, gazi ve şehit aileleriyle vatandaşlar katıldı.
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunmasının ardından sağanak yağış altında Atatürk Anıtına Valilik, 49. Komando Tugay Komutanlığı ve Bingöl Belediyesi tarafından çelenk sunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunup, saygı duruşunda bulunuldu. Çelenk sunma töreninde konuşan Binbaşı Hasan Özgürbüz, “30 Ağustos zaferi, vatanı korumak maksadıyla Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, büyük Türk milletinin her türlü olumsuz şartlar karşısında ordu, millet kaynaşması içerisinde, özgürlük ve bağımsızlık yolunda sarsılmaz azmini, kararlılığını, vatanseverliğini ve kahramanlığını ortaya koyarak kazandığı büyük bir zaferdir”dedi.
(MAÇ-HİV-Y)
İlgili Foto Galeriler
Kazakistan Bağımsızlık Günü KutlandıKazakistan Bağımsızlık Günü Kutlandı
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı