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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Bingöl'de 3,5 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu...Biri bebek 2 hasta paletli ambulanslarla kurtarıldı İzle

Bingöl'de 3,5 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu...Biri bebek 2 hasta paletli ambulanslarla kurtarıldı İzle

Bingöl UMKE paletli ambulans detayı

Kurtarma Operasyonu Hava Sıcaklıkları 112 Acil Servis Paletli Ambulans Kar Yağışı 

-Köy gidiş detayı
-Genel detaylar
-Röportaj

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de UMKE ekipleri yaklaşık 3 buçuk saat süren operasyonla Mehmet Kandemir ile 2 aylık Azranur bebeği paletli ambulansla hastaneye yetiştirdi. Bingöl genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkisiyle kırsal kesimlerdeki hastaların imdadına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti. Karlıova ilçesine bağlı Karlıca köyünde ateşi yükselen 2 aylık Azranur Yüksel’in ailesi, küçük çocuğun ateşini düşüremeyince 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Kar kalınlığının yaklaşık 40 santim olduğu köye paletli ambulans ile giden Bingöl UMKE ekipleri tipiye ve soğuk havaya aldırış etmeden küçük Azranur’a ulaşarak Karlıova Devlet Hastanesi’ne yetişirdi. Azranur bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 3,5 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu Yine etkili olan kar yağışı ve tipi ile birlikte bir ihbar daha alan UMKE ekipleri, Karlıova ilçesine bağlı Yukarı Yağmurlu köyünde ikamet eden ve bağırsak ameliyatı olduktan sonra köyüne getirilen Mehmet Kandemir’i (47) 3,5 saatlik operasyonun ardından İlçe Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi. Yağmurlu Köyü Muhtarı Resul Kandemir, “Devletimiz, UMKE ekibimiz sağolsun. Fenalaşan hastamız Mehmet Kandemir’i almaya geldi. Bir iki gün önce ameliyat oldu, kanaması vardı. Yetiştiler ekiplerimiz, devletimiz var olsun” diyerek teşekkür etti.
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