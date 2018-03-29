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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bingöl’de 2 otobüs çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı İzle

Bingöl’de 2 otobüs çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı İzle

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Otobüs Terminali Trafik Kazası Şehirlerarası Otobüs Yolcu Otobüsü 

-otobüsten görüntü
-detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 7 kişi yaralandı. Kaza, Merkez Simani Mahallesi şehirlerarası otobüs terminali kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim E. yönetimindeki 22 ER 289 plakalı otobüsle, Bedri İ. idaresindeki 12 Al 550 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada, 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan bir yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapılmasının ardından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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