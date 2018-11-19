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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bingöl’de 2 adet patlayıcı ve düzenekleri ele geçirildi Haberi

Bingöl’de 2 adet patlayıcı ve düzenekleri ele geçirildi Haberi

Fotoğraflar

Güvenlik Güçleri Bild Uzaktan Kumanda Terör Örgütü 

-ARŞİV-
-Operasyon görüntüleri

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 adet el yapımı patlayıcı ile birlikte çok sayıda patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik Genç İlçesi kırsalına operasyon düzenlediğini bildirdi. Valilik açıklamasında, “2 Adet Piknik Tüpünün baş kısmı kesilerek hazırlanmış içerisinde 12 Kg Patlayıcı Madde bulunan uzaktan kumandalı EYP düzeneği, 6 Adet Elektrikli Fünye, 100 metre Kablo, 10 Adet EYP Düzeneği için Hazırlanmış Pil Bloğu, Çok miktarda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.
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