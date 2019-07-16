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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bingöl’de 196 Hacı adayı yola çıktı

Bingöl’de 196 Hacı adayı yola çıktı

hacı adaylarından detaylar

Kutsal Topraklar Hacı Adayları Kutsal Toprak Allah 

-Genel detaylar
-Dua
-Uğurlama

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de kura ile belirlenen 196 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Bingöl'den haca gitmek yola çıkacak olan 196 hacı adayı için İl Müftülüğünce Karşıyaka Mahallesi’nde önünde program düzenlendi.
Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Ardından dua edilerek hacı adayları uğurlandı. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını uğurladıklarını belirten İl Müftüsü Muharrem Genç, bu yıl kentten Diyanet İşleri Başkanlığınca 196 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini aktardı. Hac kurasının çıktığını anımsatan 75 yaşındaki Faik Kaya, “Hacca gidiyoruz, çok mutluyuz. Allah tüm Müslümanlara nasip kısmet etsin inşallah. Tüm Müslümanların günahlarını affetsin” dedi.
Aralarında 10 yılı aşkındır kura çıkmasını bekleyen hacı adayları da,"Yıllardır bu hasreti bekliyorduk. Çok mutlu, heyecanlıyız. Allah gidemeyenlere hac vazifesini yapmayı nasip etsin”ifadelerini kullandı. Bingöl'den yola çıkan hacı adaylarının, Elazığ Havalimanından kutsal topraklara yolculuk yapacağı belirtildi.
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