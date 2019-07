Bingöl’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İzle

-bayrak detayları

- programında şehit Ömer Halis Demir’in o gece yaşadıkları sahnelendi. Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde program düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde toplanan yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin pankartlarıyla hareket ederek, Genç Caddesi 15 Temmuz Direniş Meydanına yürüdü. Burada düzenlenen programa Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Kadir Ekinci, “15 Temmuz gecesinde 15 Temmuz’u konuşmak, darbeler üzerine fikirlerimizi beyan etmek büyük bir nimettir. 15 Temmuz özelinde darbelerin, baskıların, zulümlerin, konuşulduğu ülkemizde hakikaten bunları rahatlıkla ifade edebilmek, konuşabilmek nimettir. Tarihi boyunca haksızlıklara boyun eğmemiş, her daim aydınlıktan yana olmuş, mazlumun yanında yer almış ve her zaman duruşuyla cesur Bingöl adını fazlasıyla hak etmiş, Bingöllü kardeşlerimizle hasbihal etmeyi bize nasip eden rabbime şükürler olsun. Malumunuz olduğu üzere 15 Temmuz hem bir keder hem de bir gurur gecesidir. Bizler vatanı için, milleti için, bayrağı için kendisini siper eden aziz şehitlerimiz bir tarafta, bir tarafta da tarihinden aldığı birikimle diriliş ve duruşunu sergileyen milletimiz. Bir yanda toprağa verdiğimiz fidanlarımız, diğer yanda istikbal ve istiklalini garanti altına almış aziz cennet vatanımız. Her geçen gün milletimiz mukaddesatına sahip çıkma konusunda daha fazla bilinçleniyor. Rabbim bu şuuru milletimizden eksik etmesin” dedi.

“Şehitlerimiz ve gazilerimiz o gece tarih yazdılar” Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin o gece tarih yazdığını belirterek, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi cesareti ve kararlı duruşuyla o gece tarih yazdılar. Bin yıl önce Malazgirt’te, yüzyıl önce Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi bu coğrafyayı kendine vatan konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye’yi parçalayacaklarını, devletin yönetimini ele geçireceklerini sanan vatan hainleri ertesi gün, gün batmadan büyük bir bozguna uğraşmışlardır. Bu darbe teşebbüsü sadece devlete değil aynı zamanda milletin iradesine de yapılmıştır. Bu darbe girişimiyle temel hak ve özgürlüklerimiz, bizi biz yapan değerlerimizi elimizden almaya amaçlayan bir girişimdi ama milletimiz buna geçit vermedi” diye konuştu.

Şehit Ömer Halis Demir’in o gece yaşadıkları sahnelendi Öteyandan 15 Temmuz’un simgelerinden biri olan Şehit Ömer Halis Demir’in yaşadıkları sahneledi. Şehit Ömer Halis Demir’i canlandıran Yahya Çelik ise, “Bugün hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde bir oyun tertipledik. AK Parti gençliği olarak şehidimiz Ömer Halis Demir’in o gece yaşadığı hain saldırıyı sahneye taşıdık. Şahsım olarak Ömer Halis Demir’i canlandırdım. Bu üniformayı taşıdığım için gururluyum. Rabbim bizlere bir daha aynı acıları yaşatmasın” dedi.

Programda, İl Müftülüğü tarafından hazırlanan ilahiler, camilerde de Sela sesleri yükseldi.