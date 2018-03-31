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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bingöl’de 100 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl’de 100 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Fotoğraflar

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Elektrik Kablosu Amonyum Nitrat Terör Örgütü 


- Bingöl’ün Karlıova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Karlıova ilçesi mülki sınırlarında, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda 100 kilogram amonyum nitrat, 1 adet el telsizi, 1 adet el dürbünü, 500 metre elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.
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