Bingöl Belediye Başkanı Barakazi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BİNGÖL Haberi
Bingöl Belediye Başkanı Barakazi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BİNGÖL - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi'nin fotoğrafları incelemesi - Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi röportajı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıBİNGÖL (AA) - Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.Anadolu Ajansı Bingöl Bürosunu ziyaret eden Belediye Başkanı Barakazi, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı seçti.Barakazi, "Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Gazze'deki sorunların ve ablukanın yıllardır devam ettiğine dikkati çeken Barakazi, Hazreti Davut'un, Calut'un karşısına bir sapan ve birkaç taş ile çıkması ve Filistin mücadelesini simgelediği için oyunu bu fotoğraftan yana kullandığını belirtti. "Yaşam" kategorisinde tercihini, Emrah Yorulmaz'ın "Boğazın şimşekleri" adlı fotoğrafından yana kullanan Barakazi, hem şimşeklerin çakma anı hem de İstanbul'a olan sevgisinden dolayı bu fotoğrafı seçtiğini anlattı.Barakazi, "Spor" kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" adlı fotoğrafına oy vererek, "Spor kategorisinde ata sporuyla ilgili bir enstantane seçtim. Spordan çok iyi anladığımdan değil, ata sporunun bin yıllardır sürdürülen geleneği hatırlatması açısından önemliydi. Bu yüzden beğendim." ifadesini kullandı.AA'nın kurulduğu günden bugüne ve özellikle de son yıllarda büyük gelişmeler kaydettiğini aktaran Barakazi, bütün AA çalışanlarını tebrik etti.