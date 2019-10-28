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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bingöl Belediye Başkanı Arıkan öğrencilerle çöp topladı - BİNGÖL Haberi

Bingöl Belediye Başkanı Arıkan öğrencilerle çöp topladı - BİNGÖL Haberi

- Bingöl Belediye Başkanı ve İl Milli Eğitim Müdürünün öğrencilerle birlikte çöp toplaması - Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile röportaj Bingöl Belediye Başkanı Arıkan öğrencilerle çöp topladıBİNGÖL (AA) – Bingöl Belediye Başkanı Arıkan öğrencilerle çöp topladı."Dönüşüm muhteşem olacak" projesi kapsamında 33 okulun katılımıyla eş zamanlı yapılan çevre temizliğine Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile belediye meclis üyeleri, öğrencilerle cadde ve sokaklarda çöp topladı.Başkan Arıkan farkındalık için çok önemli bir projenin öğrencilerin katılımıyla uygulandığını işaret ederek, "Daha temiz bir çevre için herkesin bu olgun yaklaşımı göstermesi gerekiyor, katkı sunması gerekiyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Güney ise, "Proje kapsamında 33 okulumuzda eş zamanlı çalışma başlattık. Yavrularımızın bununla ilgili farkındalıkları artırmak, yetişkinlere de örnek olma adına faydalı bir proje olacağını umut ediyorum." ifadesini kullandı.Yaklaşık iki saat süren çevre temizliği etkinliğinin ardından öğrenciler topladıkları çöpleri, belirlenen noktalara bıraktı.

Çevre Temizliği Farkındalık Öğrenciler Irak 

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