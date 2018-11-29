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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bindikleri teknenin motoru arızalanınca yakalandılar - MUĞLA

Bindikleri teknenin motoru arızalanınca yakalandılar - MUĞLA

- Yakalanan tekneBindikleri teknenin motoru arızalanınca yakalandılar - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, motoru arızılanan teknede yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 düzensiz göçmen bulunduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil güvenlik ekipleri, Yalıçiftlik Mahallesi açıklarında arızalanan isimsiz bir fiber teknenin içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.Teknedeki, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Filistin ve Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botuna alındı.Soğuktan halsiz düştükleri görülen düzensiz göçmenler, Bodrum Limanı'na getirildi.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Akalan Yurt Dışı Sahil Güvenlik 

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