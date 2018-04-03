'Binbir surat' lakaplı cezaevi firarisi yakalandı - MUĞLA
"Binbir surat" lakaplı cezaevi firarisi yakalandı - MUĞLA - "Binbir surat" lakaplı cezaevi firarisi yakaland - Hükümlünün adliyeye getirilmesi - Adliyeden görüntü Muğla 'da "Binbir surat" lakaplı cezaevi firarisi yakalandıMUĞLA (AA) - İzmir'de cezaevinden firar eden "Binbir surat" lakaplı hükümlü, Bodrum ilçesinde yakalandı.Kendisini savcı, iş adamı, bankacı gibi tanıttığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla hakkında açılan davada kesinleşmiş 10,5 yıl hapis cezası bulunan "Binbir surat" lakaplı Sabri F, İzmir cezaevinden firar edince çalışma başlatıldı.Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine hükümlüyü kent merkezinde gözaltına aldı.Hakkında 21 suç dosyası bulunduğu belirtilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.